欧洲汇市：英镑持稳于1.55美元附近，因英国零售销售数据上升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
英镑兑美元 在数据公布后持平于1.5507，兑欧元 下滑0.2%至0.7302。交易员目前聚焦于美联储会议，观望美联储是否会决定近十年来首次升息。
“在美联储决议公布前，这样的数据不可能对市场造成大的影响。”法国农业信贷集团外汇分析师Manuel Oliveri说道。
“即便今天的零售销售数据略微逊于预期，也不能就此证明需求状况呈现转弱的趋势。”他表示，“各种因素都依然表明环境在改善，这令英国升息预期得到支撑。”
英国央行总裁卡尼周三重申，有关是否开始升息的决定，将在年底前后变得更明朗化；而另外两位央行政策委员的语气听上去更接近投票支持行动。
“美联储如今并不是完全独树一帜，”德国商业银行外汇策略师团队报告指出，“鉴于此，即便美联储今天可能升息，英镑的跌幅也将有限。”（完）
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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