重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，越来越多家大型行库开放承作跨季拆款

* 短率仍持稳低位 * 越来越多家大型行库开放承作跨季拆款 * 短票发票量少、利率低位交投增温 记者 詹静宜 路透台北9月17日 - 台湾银行间季内短率周四仍在低位。资金调度人士指出，由于今日承作两周天期拆款 即可跨季，并有越来越多家大型行库今起加入跨季拆款资金供给行列，带动跨季拆款交投增温，目前对票券商 及小型银行跨季拆款利率约落在0.42-0.425%。 他们表示，尽管银行间考量季底风险适足率(BIS)计算，对跨季资金调度较显保守，但约有六家大型行库 及大型金融机构因资金水位偏高而率先开放承作跨季拆款，交投以两周拆款为主，目前银行间资金偏滥，时至 月中累积超额准备已逼近3,000亿台币，料有更多家银行也将陆续开放跨季拆款资金。 〞0.425%已经是天花板，很难再往上，现在已经有人嫌贵。〞一位大型金融机构资调人士说。 资金调度人士并提及，资金需求方普遍提前调整季底资金落点，藉以分散季底资金紧缩效应所带来的影响 ，才会月中跨季资金需求涌现，且本月虽有季底财报因素干扰，但跨季拆款利率行情跟上月一样，凸显市场资 金过于偏松及银行间资金去化压力偏高 。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.380% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.415% 0.320-0.420% --两周拆款利率区间 0.380-0.425% 0.320-0.400% **发票量偏少** 短票方面，交易员表示，周四发票量偏少，根本无法因应银行端强劲的买票需求，在票源不足的情况下， 仅能以到期续作为主，短票利率则暂持于现有低位水准，周五发票量例行性增温，但仍旧难以满足银行端资金 去化需求，交投利率料将持续盘旋低档。 〞(大型金融机构)还想在0.47%再撑一下下。〞一位大型票券公司交易员说，同时前述交易员也称，若大 型金融机构为争取票源而调降短票成交利率，将进一步带动整体短票交投微降。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46-0.47%，区间低位成交比重略较上日增加； 月内短票则成交在0.45-0.46%；60天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%，皆持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.472%，前日在0.46 9%；上日成交量59.5亿台币，前日139.17亿台币。 台湾央行周四共发行5,879.8亿台币定存单，与今日存单到期金额5,896.8亿台币相较，存单发行余额减17 亿台币。周五存单到期金额为533亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为330亿台币，累积超额准备为3,287亿台币、 加计前期1%的超 额准备4,638亿台币。 **RP利率持平不变** 债市附买回(RP)市场方面，证商RP交易员指出，尽管投信端资金稍显分配不均，但整体资金情势宽松依旧 ，尤其是寿险资金更显宽裕，较愿意接受落点较长的资金配置，短线料RP利率维持在既有区间低位。 〞资金都很充裕，有缺马上补上来。〞一位大型证券交易员说。 另位大型票券交易员也称，目前资金仍旧偏松，RP利率可望续处低档，观望美联储利率决策及台湾理监事 会议等变数厘清后，才会调整现有RP利率水准。 本周余日资金变化因子还包括周四台电到期还本15.25亿台币；周五交割Lloyds Bank PLC发行的30年期美 元债2.61亿美元及台新金控 旗下台新银行60亿台币金融债。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 林高丽)