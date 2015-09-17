重温稿-中国外汇：8月银行代客结售汇逆差8,070亿元，创2010年有记录来最大

* 代客结售汇逆差创2010年有记录以来最大 * 汇改及美国加息预期的副产品 * 预计9月相关数据将逐渐回落 路透上海9月17日 - 中国最新公布的8月银行代客净售汇刷新公布记录以来最大，凸显人民币汇改以及美 联储加息预期引发的去美元化行为影响巨大。分析人士指出，随着央行出台限制远期购汇等一系列措施落地， 人民币汇率渐趋稳定，预计9月代客净售汇数据将逐渐回落。 外管局公布的银行代客结售汇逆差8,070亿元，创2010年有记录以来最大，而银行自身结售汇顺差5,326亿 元，上月仅为逆差912亿元。另外8月银行远期净售汇4,284亿元，较7月放大超4倍。 招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，“811汇改提升了人民币汇率的波动性，导致部分经济主体出于避 险需求，增加对外汇的购买。而投机性需求明显上升，远远偏离真实需求，出现所谓的恐慌甚至是投机性购买 外汇。这个突出表现在远期购汇签约额在8月的大幅度上升。” 他并指出，而代客结售汇逆差与金融机构外汇占款减少以及央行国外资产减少数额基本相当，而银行自身 结售汇巨额顺差更反映出商业银行向市场上提供了大量的外币。 随着各方对811汇改政策认识的不断加深以及央行入市强力维稳，汇率贬值预期有望逐步消退，重新回归 基本面。而远期售汇限制等措施针对性强，投机性购汇需求亦有望明显下降。这个部分在8月多增加购汇约550 亿美元，有可能在9月会远低于这个规模。 “代客结售汇短时间内可能也还看不到顺差，当然逆差额有望大幅减少至5,000亿元以下。”招商证券宏 观分析师闫玲说。 8月11日中国央行宣布完善中间价形成机制，并一次性贬值约2%，该措施引发市场巨震，这也导致部分客 盘恐慌性购汇，银行间外汇市场人民币兑美元成交量快速上升，离岸CNH与在岸价差一度被拉大至1,200点子的 近四年来最大水平，套利盘蜂拥，央行打出一系列组合拳，并在掉期市场、离岸市场直接入市维稳。 其后则宣布从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20% 。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率 的整体稳定。 针对8月结售汇数据变化，外管局在随后的答记者问中称，影响8月份银行结售汇差额的主要因素包括：市 场主体持汇意愿上升，市场主体优化本外币资产负债摆布和贸易投资活动带来对外支付增加。而近期外汇收支 变化主要受经济因素和市场因素主导，并未打破跨境资金流动双向波动的格局，这些波动都在可以承受的正常 范围内 外管局并指出，将在继续大力便利守法合规市场主体贸易投资活动的同时，进一步加强跨境资金流动监测 预警，并加快建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，充实逆周期调节的政策工具，坚守不 发生系统性区域性金融风险的底线。 **8,070亿元代客结售汇逆差创有记录以来最大** 外管局周四公布数据显示，8月银行结售汇逆差2,745亿元人民币（等值435亿美元），逆差数额较7月继续 扩大。其中，银行代客结售汇逆差8,070亿元，创2010年有记录以来最大，上月为逆差1,743亿元；银行自身结 售汇顺差5,326亿元，上月为逆差912亿元。 数据并显示，8月银行远期净售汇4,284亿元，净售汇额较7月的975亿元明显扩大。截至8月末，远期累计 未到期净售汇6,249亿元，较上月的2,902亿元亦明显放大。 1-8月，银行累计结售汇逆差1,1874亿元人民币（等值1,923亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差14 ,831亿元；银行自身累计结售汇顺差2,957亿元。同期，银行代客累计远期净售汇9,467亿元。 此外，8月境内银行代客涉外收付款逆差亦明显扩大，为逆差2,238亿元人民币（等值355亿美元），上月 为逆差129亿元（等值21亿美元）。1-8月，境内银行代客累计涉外收付款顺差349亿元（等值69亿美元）。 外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物 贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易 概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收: 15年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年12 11月 月 代客结售汇净 -1,280 -285 89 40 -150 -579 -100 -116 -114 -72 额 （亿美元 ） 以亿元人民币 -8,070 -1,743 547 245 -921 -3,562 -612 -714 -699 -440 计 代客收付款净 -355 -21 244 95 -207 -238 183 367 -122 -66 额 （亿美元 ） 以亿元人民币 2，238 -129 1,492 583 -1,268 -1,466 1,125 2,250 -745 -403 计 代客远期结售 -679 -159 -84 -62 -69 -258 -154 -59 51 19 汇净额（亿美 元） 以亿元人民币 -4,284 -975 -516 -380 -422 -1,588 -942 -359 314 120 计 远期累计未到 -978 -474 -347 -256 -172 -161 -44 79 125 132 期结售汇净额 （亿美元）* 以亿元人民币 -6,249 -2,902 -2,124 -1,567 -1,054 -987 -271 486 767 807 计* 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一 。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完） 更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 张金栋; 审校 林高丽/杨淑祯)