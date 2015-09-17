国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差周四下跌，因新加坡库存攀升

路透新加坡9月17日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四下跌，行业消息人士称因库存升至近四年高位。

路透数据显示，10月柴油裂解价差下跌0.13美元至每桶较迪拜原油升水13.60美元，航煤裂解价差则下跌0.05美元至每桶13.98美元。

新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，9月16日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存连续第二周攀升，升至近四年高位1,399.6万桶。

交易员表示，在将油品运往欧洲的套利窗口关闭、以及ARA地区库存处在纪录高位的情况下，从韩国、台湾和中国运出的油品纷纷进入新加坡的储罐。

他们还表示，从新加坡至澳洲的柴油出口依旧不旺，助推了库存的攀升。

不过交易员和分析师表示，将油品通过驳船运往欧洲工业腹地的手段有限，可能会在未来一个月令柴油需求上升，从而吸纳一部分从中东运抵的船货，并在年底提振中质馏分油的裂解价差。

交易员表示，越南的Petrolimex从泰国购入两艘各35,000吨的含硫500ppm柴油船货，船期为10月7-15日，价格为每桶较新加坡报价贴水0.15美元。

新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成。

兴隆以每桶较10月6-12日新加坡平均报价贴水0.60美元的价格，从BP购入150,000桶船期为10月7-11日的柴油。(完)

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