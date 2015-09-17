国际油市：亚洲燃料油价差下跌，新加坡陆上库存窜升至纪录高位

路透新加坡9月17日 - 亚洲燃料油价差周四下跌，行业消息人士表示因新加坡陆上燃料油库存窜升至纪录高位。

新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，9月16日当周新加坡燃料油库存增长11%至纪录高位2,984.7万桶。

“陆上储罐接近满负荷，所以人们考虑在船舶上存储，”一位在新加坡的燃料油交易员说。

数据显示，上周委内瑞拉出口至新加坡的燃料油增长最多，增幅超过了三倍，达到约467,000吨，使得库存增加。

数据还显示，中国和印尼上周出口到新加坡的燃料油总计达到逾350,000吨，而前一周则没有。来自马来西亚、墨西哥、俄罗斯、波兰、阿联酋和沙特的船货也增加。

他们还表示，陡峭的正价差也促使贸易商存储油品。

交易员表示中国需求低迷也压低了燃料油价差。

今天没有现货交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻