国际油市：亚洲燃料油价差下跌，新加坡陆上库存窜升至纪录高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月17日 - 亚洲燃料油价差周四下跌，行业消息人士表示因新加坡陆上燃料油库存窜升至纪录高位。
新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，9月16日当周新加坡燃料油库存增长11%至纪录高位2,984.7万桶。
“陆上储罐接近满负荷，所以人们考虑在船舶上存储，”一位在新加坡的燃料油交易员说。
数据显示，上周委内瑞拉出口至新加坡的燃料油增长最多，增幅超过了三倍，达到约467,000吨，使得库存增加。
数据还显示，中国和印尼上周出口到新加坡的燃料油总计达到逾350,000吨，而前一周则没有。来自马来西亚、墨西哥、俄罗斯、波兰、阿联酋和沙特的船货也增加。
他们还表示，陡峭的正价差也促使贸易商存储油品。
交易员表示中国需求低迷也压低了燃料油价差。
今天没有现货交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”