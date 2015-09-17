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货币新闻 | 2015年 9月 17日 星期四 23:11 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海峡型船运价指数激升近30%

路透9月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，受海岬型船舶需求急升推动。

乾散货运价指数上涨69点，报883点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲升373点，或29.51%，报1,637点，此为逾八个月来最大单日百分比涨幅。日均获利上涨2,627美元，报11,876美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨11点，或1.54%，报727点，日均获利攀升93美元，至5,823美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌8点，报431点。超灵便型船指数 跌11点，报772点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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