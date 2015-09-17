欧洲汇市：英国零售销售增长带动英镑升至三周高位，静待美联储利率决定

路透伦敦9月17日 - 英镑兑美元周四触及三周高位，此前数据显示英国8月零售销售小幅上升，同时投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在近十年来首次升息。

英国统计局周四公布，8月零售销售较前月上升0.2%，较上年同期增加3.7%，预估分别为增长0.2%和增长3.8%。

周三公布的数据显示，英国截至7月的三个月平均每周薪资所得同比增速创逾六年来最快。 在央行内部对何时升息意见不一的情况下，该数据受到决策者的密切关注。

纽约市场开始交易时，英镑兑美元 触及8月底来最高的1.5550美元，之后回落至1.5513美元，仍然上涨0.1%。

英镑兑欧元 下滑0.1%，至0.7292英镑。

美联储预计将在1800 GMT公布利率决定，尽管市场普遍预计美联储将维持利率在纪录低位不变，但也有并不算少的少数人预计美联储将会升息。