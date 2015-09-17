韩国数据：8月PPI较上年同期下跌4.4%，跌速为16年半来最快

路透首尔9月18日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国8月生产者物价指数(PPI)同比跌速为16年半来最快，因能源价格保持在低水准和需求疲弱，预示未来消费者通胀温和。

韩国央行数据显示，8月PPI较上年同期下跌4.4%，为连续第13个月同比下跌，且同比跌速为1999年2月来最快。

所有主要类别的价格压力下降，因全球原材料成本远低于上年同期，且国内外需求仍然非常疲弱，无法促使生产者提价。

8月PPI较前月下跌0.5%，7月经修正后为下跌0.4%。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

*8月 7月 *8月 7月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI -0.5 -0.4 -4.4 -4.0

主要类别

农渔林产品 0.2 2.1 4.4 5.4

工业产品 -0.9 -0.9 -7.1 -6.6

电力,自来水,燃气 -0.4 -0.5 -10.6 -10.3

服务业 0.0 0.2 1.0 1.2 * 有待修正