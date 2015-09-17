韩国数据：8月PPI较上年同期下跌4.4%，跌速为16年半来最快

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔9月18日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国8月生产者物价指数(PPI)同比跌速为16年半来最快，因能源价格保持在低水准和需求疲弱，预示未来消费者通胀温和。
韩国央行数据显示，8月PPI较上年同期下跌4.4%，为连续第13个月同比下跌，且同比跌速为1999年2月来最快。
所有主要类别的价格压力下降，因全球原材料成本远低于上年同期，且国内外需求仍然非常疲弱，无法促使生产者提价。
8月PPI较前月下跌0.5%，7月经修正后为下跌0.4%。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
*8月 7月 *8月 7月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.5 -0.4 -4.4 -4.0
主要类别
农渔林产品 0.2 2.1 4.4 5.4
工业产品 -0.9 -0.9 -7.1 -6.6
电力,自来水,燃气 -0.4 -0.5 -10.6 -10.3
服务业 0.0 0.2 1.0 1.2 * 有待修正
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”