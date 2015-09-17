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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 07:03 BJT

****日韩经济指标预测--9月18日-9月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值 
    
    9月14日当周 

    9月18日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    9月21日当周
    
    9月21日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    9月22日(二)
    暂无重要数据公布。
    
    9月23日(三)
    暂无重要数据公布。
    
    9月24日(四)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         9月初值         --          51.7
    2100 韩国消费者信心指数                            9月         --           102
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   8月         --          持平
             全国整体CPI(较上年同期)                               --         +0.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               9月         --         -0.1%
             东京地区整体CPI(较上年同期)                           --         +0.1%
    
    9月25日(五)
    暂无重要数据公布。(完)

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