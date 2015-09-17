金砖国家：9月17日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月17日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报827.5点，上涨0.58%。
中国股市：沪综指震荡收跌2.1%，反弹受阻尾盘再度跳水
中国汇市：人民币收升至逾一周新高，习近平访美前汇率料持稳
香港股市：恒生指数跟随内地股市收低，静候美联储政策决定
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,551.078点，持平。
巴西汇市：雷亚尔下挫近2%，因投资者未见到国内政治危机结束的曙光。在国内政治危机影响下，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)无法让紧缩措施获得通过。雷亚尔兑美元 收报3.8815/22，上日收报3.8330/41。
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南非股市：上涨，推动指标股指创逾一个月来最高水平，因交易员押注美联储有可能加息。投资者抛售新兴市场资产，因其认为美联储可能9月份启动加息，但如今对美联储加息时间的预期基本上又变成了12月份。指标Top-40指数 收报46,137.53点，上涨1.21%；大盘综合指数 收报51,573.57点，上涨1.07%。
南非汇市：兰特兑美元盘中一度下滑超过1%，尾盘跌幅缩小至0.6%，收报13.28。
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印度股市：逢国定假日休市。
印度汇市：逢国定假日休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报823.13点，下跌1.7%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报448.98点，下跌0.88%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.437，下跌0.16%；卢布兑欧元 报74.83,下跌1.49%。(完) (编译 孙国玉；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”