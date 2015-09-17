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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 66.00 -1.23 -1.83 2985755

京东 27.64 +0.65 +2.41 11760888

新浪 39.66 -0.52 -1.29 853341

搜狐 44.42 -0.53 -1.18 229193

网易 116.37 -2.48 -2.09 709818

百度 147.06 -3.29 -2.19 5176145

台湾

台湾积体电路 20.66 -0.01 -0.05 2534716

联电 1.82 +0.00 +0.00 88898

日月光 5.65 +0.17 +3.10 522998

硅品精密 6.78 +0.08 +1.19 1982679

和信超媒体 0.53 -0.00 -0.04 25800

友达 3.47 +0.00 +0.00 310120

中华电信 30.72 +0.22 +0.72 177475

台湾国际航电 36.57 -0.14 -0.38 1019115

香港

中国移动 59.28 -1.38 -2.27 193864

中国联通 13.29 -0.41 -2.99 192664

中国电信 51.93 -1.73 -3.22 17093

中芯国际 4.56 -0.14 -2.98 2812

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 39

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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