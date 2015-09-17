《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 66.00 -1.23 -1.83 2985755
京东 27.64 +0.65 +2.41 11760888
新浪 39.66 -0.52 -1.29 853341
搜狐 44.42 -0.53 -1.18 229193
网易 116.37 -2.48 -2.09 709818
百度 147.06 -3.29 -2.19 5176145
台湾
台湾积体电路 20.66 -0.01 -0.05 2534716
联电 1.82 +0.00 +0.00 88898
日月光 5.65 +0.17 +3.10 522998
硅品精密 6.78 +0.08 +1.19 1982679
和信超媒体 0.53 -0.00 -0.04 25800
友达 3.47 +0.00 +0.00 310120
中华电信 30.72 +0.22 +0.72 177475
台湾国际航电 36.57 -0.14 -0.38 1019115
香港
中国移动 59.28 -1.38 -2.27 193864
中国联通 13.29 -0.41 -2.99 192664
中国电信 51.93 -1.73 -3.22 17093
中芯国际 4.56 -0.14 -2.98 2812
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 39
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”