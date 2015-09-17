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市场报道 | 2015年 9月 18日 星期五 07:30 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月18日-9月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月14日当周

9月18日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%

(较上年同期) +1.3% +1.3%

央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平

(较上年同期) +2.1% +2.4%

1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.2% -0.2%

9月21日当周

9月21日(一)

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -- +1.3%

1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 551 559

9月22日(二)

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 7月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +5.6%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 0

9月23日(三)

1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- +0.6%

扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.8%

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 53.0

9月24日(四)

1230 美国耐久财订单 8月 -1.8% +2.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.4%

扣除国防的耐久财订单 -- +1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.1%

1230 美国芝加哥联储全国活动指数 8月 -- 正0.34

1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 51.5 50.7

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 -- 负9

9月25日(五)

-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 117

1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +1.3%

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +3.7% +3.7%

最终销售 -- +3.5%

消费者支出 -- +3.1%

GDP平减指数 -- +2.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.2%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 55.7

服务业PMI -- 56.1

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 -- 85.7

现况指数 -- 100.3

预期指数 -- 76.4(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 白云)

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