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市场报道 | 2015年 9月 18日 星期五 07:26 BJT

《美国重要政经日程》--9月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)发布8月经济领先指标

1530 - 财政部标售10年期通胀保值公债

1600 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布第二季资金流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王丽鑫)

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