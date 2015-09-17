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市场报道 | 2015年 9月 18日 星期五 07:42 BJT

****欧洲经济指标预测--9月18日-9月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月14日当周

9月18日(五)

0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余311

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余254

0800 欧元区净投资(亿欧元) 7月 -- 净流入474

9月21日当周

9月21日(一)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% 持平

(较上年同期) -1.3% -1.3%

9月22日(二)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差37.41

0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 负20.69

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余30.29

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 -- 负1

1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负6.50 负6.80

9月23日(三)

0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- 持平

0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 48.3

服务业PMI -- 50.6

综合PMI -- 50.2

0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.5 53.3

服务业PMI 54.5 54.9

综合PMI -- 55.0

0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.2 52.3

服务业PMI 54.3 54.4

综合PMI 54.3 54.3

9月24日(四)

0600 德国GfK消费者信心指数 10月 正9.8 正9.9

0645 法国企业景气指数 9月 -- 正103

0800 德国IFO企业景气判断指数 9月 108.0 108.3

现况指数 115.0 114.8

预期指数 101.1 102.2

0800 意大利经季调工业订单(较前月) 7月 -- -2.5%

未经季调工业订单(较上年同期) -- -0.5%

0800 意大利经季调工业销售(较前月) 7月 -- +1.2%

未经季调工业销售(较上年同期) -- +2.4%

0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 8月 -- 46,033

0900 意大利经季调零售销售(较前月) 7月 -- -0.3%

未经季调零售销售(较上年同期) -- +1.7%

1000 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月初值 -- 顺差22.7

9月24-29日

0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- -0.7%

(较上年同期) -- -1.7%

9月25日(五)

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +5.3% +5.3%

民间贷款 -- +0.9%

M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1%

0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.2%(完)

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