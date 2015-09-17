欧洲经济指标预测--9月18日-9月25日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月14日当周
9月18日(五)
0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余311
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余254
0800 欧元区净投资(亿欧元) 7月 -- 净流入474
9月21日当周
9月21日(一)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% 持平
(较上年同期) -1.3% -1.3%
9月22日(二)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差37.41
0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 负20.69
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余30.29
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 -- 负1
1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负6.50 负6.80
9月23日(三)
0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- 持平
0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 48.3
服务业PMI -- 50.6
综合PMI -- 50.2
0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.5 53.3
服务业PMI 54.5 54.9
综合PMI -- 55.0
0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.2 52.3
服务业PMI 54.3 54.4
综合PMI 54.3 54.3
9月24日(四)
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 正9.8 正9.9
0645 法国企业景气指数 9月 -- 正103
0800 德国IFO企业景气判断指数 9月 108.0 108.3
现况指数 115.0 114.8
预期指数 101.1 102.2
0800 意大利经季调工业订单(较前月) 7月 -- -2.5%
未经季调工业订单(较上年同期) -- -0.5%
0800 意大利经季调工业销售(较前月) 7月 -- +1.2%
未经季调工业销售(较上年同期) -- +2.4%
0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 8月 -- 46,033
0900 意大利经季调零售销售(较前月) 7月 -- -0.3%
未经季调零售销售(较上年同期) -- +1.7%
1000 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月初值 -- 顺差22.7
9月24-29日
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -1.7%
9月25日(五)
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +5.3% +5.3%
民间贷款 -- +0.9%
M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1%
0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。