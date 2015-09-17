《中国报摘》--中国证券报9月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国证监会要求，为确保场外配资清理整顿工作有序开展，各证监局应当督促证券公司根据相关要求，仔细甄别、确认涉嫌场外配资的相关账户。券商清理账户不能单方面解除合同，简单“一断了之”。
* 其他:
--保监会副主席陈文辉表示，随着当前外部经济金融环境发生趋势性变化，保险业承保风险敞口持续增大。
--商务部国际贸易谈判副代表张向晨表示，商务部正结合“十三五”(2016-2020年)规划，专门制订有关“一带一路”重点项目的规划。
--证监会公布数据显示，8月股票市价总值(A、B股)43.8万亿元人民币，同比增17.57%；股票成交金额20.52万亿元，日均股票成交金额9.77亿元；股票有效帐户数1.98亿户，同比增39.42%。
--招商地产 公告，招商局蛇口控股拟发行A股股份以换股方式吸收合并招商地产，同时，前者拟采用锁价方式向共10名特定对象非公开发行A股募集配套资金，募资总金额不超过150亿元。
--国投电力 公告，拟向包括控股股东国家开发投资公司在内的特定投资者非公开发行不超过7.87亿股，募集资金总额不超过90亿元，用于子公司水电项目和大型高效环保火电机组建设及补充流动资金。
--勤上光电 公告，公司拟对荷兰皇家飞利浦公司分拆的飞利浦流明间接投资1亿美元（折合约6亿5,484万元人民币），用于间接收购飞利浦流明6.15%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 林琦/张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”