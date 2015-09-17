《中国报摘》--中国证券报9月18日

* 头版头条:

--中国证监会要求，为确保场外配资清理整顿工作有序开展，各证监局应当督促证券公司根据相关要求，仔细甄别、确认涉嫌场外配资的相关账户。券商清理账户不能单方面解除合同，简单“一断了之”。

* 其他:

--保监会副主席陈文辉表示，随着当前外部经济金融环境发生趋势性变化，保险业承保风险敞口持续增大。

--商务部国际贸易谈判副代表张向晨表示，商务部正结合“十三五”(2016-2020年)规划，专门制订有关“一带一路”重点项目的规划。

--证监会公布数据显示，8月股票市价总值(A、B股)43.8万亿元人民币，同比增17.57%；股票成交金额20.52万亿元，日均股票成交金额9.77亿元；股票有效帐户数1.98亿户，同比增39.42%。

--招商地产 公告，招商局蛇口控股拟发行A股股份以换股方式吸收合并招商地产，同时，前者拟采用锁价方式向共10名特定对象非公开发行A股募集配套资金，募资总金额不超过150亿元。

--国投电力 公告，拟向包括控股股东国家开发投资公司在内的特定投资者非公开发行不超过7.87亿股，募集资金总额不超过90亿元，用于子公司水电项目和大型高效环保火电机组建设及补充流动资金。