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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 08:06 BJT

《全球汇市》美元收复部分失地，此前美联储按兵不动后美元全线下跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1414 1.1435 -0.18 -5.65 1.2097

美元/日圆 120.07 119.98 0.08 0.51 119.68

欧元/日圆 137.02 137.20 -0.13 -5.65 144.78

美元/瑞郎 0.9617 0.9591 0.27 -3.26 0.9941

英镑/美元 1.5569 1.5587 -0.12 -0.03 1.5573

美元/加元 1.3176 1.3181 -0.04 13.41 1.1618

澳元/美元 0.7187 0.7169 0.25 -12.01 0.8168

新西兰元/美元 0.6365 0.6341 0.38 -18.37 0.7797

澳元/日圆 86.290 86.010 0.33 -11.71 97.750

新西兰元/日圆 76.420 76.080 0.45 -18.27 93.310

英镑/日圆 186.94 187.01 -0.04 0.59 186.38

澳元/新西兰元 1.1281 1.1276 0.04 7.76 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 王兴亚/陈宗琦/郑茵 审校 白云/李爽/张若琪/戴素萍)

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