《全球汇市》美元收复部分失地，此前美联储按兵不动后美元全线下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1414 1.1435 -0.18 -5.65 1.2097
美元/日圆 120.07 119.98 0.08 0.51 119.68
欧元/日圆 137.02 137.20 -0.13 -5.65 144.78
美元/瑞郎 0.9617 0.9591 0.27 -3.26 0.9941
英镑/美元 1.5569 1.5587 -0.12 -0.03 1.5573
美元/加元 1.3176 1.3181 -0.04 13.41 1.1618
澳元/美元 0.7187 0.7169 0.25 -12.01 0.8168
新西兰元/美元 0.6365 0.6341 0.38 -18.37 0.7797
澳元/日圆 86.290 86.010 0.33 -11.71 97.750
新西兰元/日圆 76.420 76.080 0.45 -18.27 93.310
英镑/日圆 186.94 187.01 -0.04 0.59 186.38
澳元/新西兰元 1.1281 1.1276 0.04 7.76 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王兴亚/陈宗琦/郑茵 审校 白云/李爽/张若琪/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”