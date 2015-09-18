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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 08:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月18日-9月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
    
 日期   时间   国家     规模        发行细节
 9/21   1350   法国                 标售国库券(BTF)
 9/22          美国                 发售两年期公债
                                    
 9/22          西班牙               标售国库券
                                    
 9/23          德国     40亿欧元    标售两年期联邦债券
 9/23          美国                 发售两年期浮息债券
 9/23          美国                 发售五年期公债
 9/24          美国                 发售七年期公债
                                    
 9/24          日本                 标售三个月期贴现国库券
                                    
 9/25          意大利               标售零息/BTP债券
                                    
 9/25          日本                 加强流动性标售
                                    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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