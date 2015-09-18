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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 10:03 BJT

澳洲央行：总裁称经济仍在经历重大调整，资源投资下降或已过半程

无论如何，澳洲经济正在增长是显而易见的，只不过速度没有我们所希望的那样快。目前针对贸易条件下降而进行的调整进展顺利，非采矿业的表现也正在改善而非恶化。如果非采矿业继续改善，则有理由认为我们将取得更好的产出增长，特别是矿业投资下降已到后期阶段。这些都是降低失业率的必要条件之一。

和以往一样，全球因素将会十分重要，国际形势依然相当复杂。自上次听证会以来，中国经济增长继续保持适中。年中前后亚洲其他地区的增长也比较疲软。为了体现以上因素的影响，对未来全球增长的预期会比六个月前的预期略低。

以上是部分金融市场一段时期以来走势动荡的背景。

值得关注还有一点，即美国的情况在继续改善。美联储已经指出，加息步伐将会非常缓慢，不过当然也要取决于美国经济的情况。这其中存在一定程度的、无法消解的不确定性，因此有些时候可能还会出现金融市场的进一步震荡。但总体而言，在相当的一段时间内，全球利率很可能依然处在十分低的水平。(完)

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