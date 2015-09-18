澳洲央行：总裁称经济仍在经历重大调整，资源投资下降或已过半程

无论如何，澳洲经济正在增长是显而易见的，只不过速度没有我们所希望的那样快。目前针对贸易条件下降而进行的调整进展顺利，非采矿业的表现也正在改善而非恶化。如果非采矿业继续改善，则有理由认为我们将取得更好的产出增长，特别是矿业投资下降已到后期阶段。这些都是降低失业率的必要条件之一。

和以往一样，全球因素将会十分重要，国际形势依然相当复杂。自上次听证会以来，中国经济增长继续保持适中。年中前后亚洲其他地区的增长也比较疲软。为了体现以上因素的影响，对未来全球增长的预期会比六个月前的预期略低。

以上是部分金融市场一段时期以来走势动荡的背景。