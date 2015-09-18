澳洲央行：总裁称经济仍在经历重大调整，资源投资下降或已过半程

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
无论如何，澳洲经济正在增长是显而易见的，只不过速度没有我们所希望的那样快。目前针对贸易条件下降而进行的调整进展顺利，非采矿业的表现也正在改善而非恶化。如果非采矿业继续改善，则有理由认为我们将取得更好的产出增长，特别是矿业投资下降已到后期阶段。这些都是降低失业率的必要条件之一。
和以往一样，全球因素将会十分重要，国际形势依然相当复杂。自上次听证会以来，中国经济增长继续保持适中。年中前后亚洲其他地区的增长也比较疲软。为了体现以上因素的影响，对未来全球增长的预期会比六个月前的预期略低。
以上是部分金融市场一段时期以来走势动荡的背景。
值得关注还有一点，即美国的情况在继续改善。美联储已经指出，加息步伐将会非常缓慢，不过当然也要取决于美国经济的情况。这其中存在一定程度的、无法消解的不确定性，因此有些时候可能还会出现金融市场的进一步震荡。但总体而言，在相当的一段时间内，全球利率很可能依然处在十分低的水平。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”