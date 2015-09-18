《中国重要政经日程》--9月18日

==========================今日重要政经日程==========================

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

==========================近期重要政经日程==========================

9/21（周一）

--第七次中英经济财金对话将于9月21日在北京举行。国务院副总理马凯与英国首席大臣兼财政大臣奥斯本将共同主持对话，双方经济财金领域高级别官员将出席。中英双方将围绕宏观经济形势和政策、深化贸易与投资合作、金融业稳定与金融市场发展等议题进行讨论。

9/22（周二）

--应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。

--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9/23（周三）

--第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

9/26（周六）

--应联合国秘书长潘基文邀请，国家主席习近平将于9月26日至28日赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程。