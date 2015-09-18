中国金融：保险业前八个月利润预计达2,391亿元，超去年全年--保监会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月18日 - 中国保监会副主席陈文辉透露，今年前八个月，中国保险业实现保费收入1.7万亿元人民币，同比增长19.8%，行业预计利润总额2,391亿元，同比增长117.6%，超过2014年全年。
金融时报周五报导，前八个月保险资金运用实现收益5,568亿元，同比增长105.3%，投资收益超过去年全年227亿元。
截止今年8月末，保险业总资产11.3万亿元，较年初增长11%，全行业净资产1.44万亿元，较年初增长8.61%，保险业业务结构也明显改善。
陈文辉并表示，总体来看，保险行业仍面临承保风险敞口持续增大，投资领域区域不断延伸，资金运用风险管理能力面临挑战等问题。（完） (发稿 沈燕; 审校 资金)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”