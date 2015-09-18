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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 08:25 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月18日-9月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月18日(五)

孟买--印度央行总裁拉詹发表公开讲话(0430)。

利马--秘鲁央行公布最新经济预测。

9月20日(日)

北京--英国财政大臣奥斯本访问中国(至9月24日)。

9月21日(一)

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至9月22日)。

比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策会议(至9月23日)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明稿(1800)。

9月22日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议。

内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决议。

阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决议(1330)。

9月23日(三)

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。

9月24日(四)

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0800)。

台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决定(1100)。

耶路撒冷--以色列宣布利率决定(1300)。

9月25日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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