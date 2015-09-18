《新兴市场重要经济事件预告》--9月18日-9月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月18日(五)
孟买--印度央行总裁拉詹发表公开讲话(0430)。
利马--秘鲁央行公布最新经济预测。
9月20日(日)
北京--英国财政大臣奥斯本访问中国(至9月24日)。
9月21日(一)
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至9月22日)。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策会议(至9月23日)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明稿(1800)。
9月22日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议。
内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决议。
阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决议(1330)。
9月23日(三)
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。
9月24日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0800)。
台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决定(1100)。
耶路撒冷--以色列宣布利率决定(1300)。
9月25日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”