《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月18日

*工商时报：

--负责中国半导体产业政策的工信部副部长怀进鹏下周首度来台，将拜会台积电 董事长张忠谋、鸿海 董事长郭台铭。据了解，双方将洽商两岸半导体、工业4.0的智慧制造、物联网等产业合作大计。

--合库 土建融准驳权全面回归总行。合库金董事长廖灿昌有感于建照申请案下滑以及市场对房价下跌预期心理发酵等观察，日前已下达最新指令，要求任何新的土建融申请案，不仅分行经理与区中心经理，连同总行的授审部人员都得亲赴现场实地勘察之后，才能放行，土建融案的内控规格已全面升高。

--人民币前波重贬使TRF（目标可赎回远期合约）出现大幅损失，金管会提醒银行作好三大工作，一是即时提供客户相关资讯及部位情况，供客户作出适当决定；二是对客户需增提担保品或补保证金应有更具〞弹性〞机制；三是若客户出现流动性需求，银行应在风险控管前提下，提供资金融通。

*经济日报：

--金管会研议开放券商开设收受投资人买卖股票款项的帐户，以后民众买卖股票，不必再到银行开户，可简化投资人买股程序，也有助券商掌握客户金流，拓展财富管理业务，群益金鼎、元富等大型独立券商受惠最大

--立法院今日将针对洪版证所税修法进行朝野协商，由于民进党团坚持回到原点，也就是废掉证所税；但国民党团不让步，预料协商不会有结论，恐将进入一个月的协商冷冻期。部分国民党立委也出现废证所税呼声，如果能获党内多数支持，将可成为朝野解决证所税争议的折衷方案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。