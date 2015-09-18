中国个股：招商地产拟与母公司换股合并，后者并配套融资至多150亿

路透上海9月18日 - 中国大型房地产公司--招商局地产控股股份有限公司 周四晚间公告称，拟与母公司招商局蛇口工业区控股换股合并；同时招商局蛇口并向10名特定对象定向发行A股，募集配套资金不超过150亿元人民币。

本次合并中，招商局蛇口控股将向自身及子公司以外的招商地产股东发行A股，每股发行价为23.6元，而招商地产原有A股和B股股东分别按每股38.10元和36.61港元换股，较此前120日均价分别溢价73.81%和102.71%。除息后本次A股和B股的换股比例为1:1.6008和1:1.2148。

目前招商局蛇口控股直接持有招商地产40.38%股份，间接持有11.51%股份。在本次合并中，招商局蛇口将发行19.02亿股用于换股，按发行价计，本次换股合并规模约449亿元。合并及增发后，招商局蛇口总股本增至80.37亿股，其中招商局集团及关联方持股达68.43%，原招商地产中小股东持有23.66%，10家参与增发的机构持股7.91%。

同时，招商局蛇口控股亦向招商地产A股和B股股东提供现金选择权，价格分别为每股24.11元和19.87港元，较招商地产之前120日均价分别溢价9.99%和10.02%。

为顺利推进本次换股合并，招商地产拟先行终止其B股股票在新加坡证交所的第二上市交易，并自新交所退市。

招商局蛇口将以23.6元/股价格向国开金融、华侨城 及多个资产管理计划和私募股权投资基金等发行股份募资。另外，招商局蛇口员工持股计划亦将参与认购，投资不超过10亿元。募集资金用于太子湾自贸启动区一期等九个项目，其中太子湾自贸启动区总投资135.2亿元，投入募集资金71亿元。

公告指出，本次吸引合并后，招商地产股东每股收益短期内将被小幅摊薄，主要原因在于招商局蛇口控股非上市的主要资产为蛇口、前海及太子湾的土地资源，盈利还有待于开发后释放，而释放需要一定开发周期才能完成。两家公司合并后，随着两家公司协同优势显现，尤其是相关土地资源逐步完成开发释放效益，合并后公司的盈利能力将快速提升。

本次换股吸收合并完成后，招商局蛇口将承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、人员等，招商地产终止上市并注销法人资格，招商局蛇口的股票将申请在深圳证券交易所主板上市流通。

招商证券 和海通证券 分别为招商局蛇口和招商地产的财务顾问。其出具的财务顾问报告预测，合并后的招商局蛇口今年净利为66.83亿元，2016年和2017年净利分别为84亿元和102亿元，去年实现净利52.56亿元。