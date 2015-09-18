《中国报摘》--其他报纸重要消息9月18日

**上海证券报**

--爱建集团 公告，上海均瑶（集团）有限公司已被选定为预受让方，上海国际集团拟向其转让所持的爱建集团1.018亿股A股股份（占公司总股本7.08%）。

--明星电力 公告称，前海人寿在9月份购买公司股份1,626万股，占总股本的5.02%。同日合肥百货 公告称，前海人寿通过集中竞价交易买入3,907万股公司股份，占总股本的5.01%。前海人寿表示，在未来12个月内不排除进一步增持这两家公司的可能性。

**证券时报**

--记者获悉，在银监会信托部昨日下午召集多位信托公司高管举行的通气会上，银监会要求信托公司进一步自查并主动清理配资，不过在时间要求上并未强调9月30日大限。

--全国股转系统向新三板各主办券商下发通知，进一步规范主办券商执业行为，要求主办券商全面开展自查工作，系统梳理和规范推荐挂牌、做市、信息披露、提供股票发行和并购重组服务等业务流程，并于10月30日之前递交自查报告。

**东方早报**

--上海自贸区管委会副主任、浦东新区副区长简大年透露，包括苹果支付（Apple Pay）在内的一批服务业扩大开放项目已经落户上海自贸区。苹果支付项目的注册公司名为苹果技术服务(上海)有限公司，注册资本1,340万美元。

**人民日报**

--记者获悉，截至目前，由中国保险保障基金公司管理的保险保障基金总额已达672亿元。该基金是由保险公司缴纳形成、集中管理的行业风险救助基金。(完)