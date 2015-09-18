香港新股：中国再保险与中金公司IPO申请获批--IFR

路透香港9月18日 - 中国最大再保险企业--中国再保险(集团)与知名投行--中国国际金融股份有限公司向香港提交首次公开招股(IPO)申请已获批准，IPO总额高达30亿美元。

汤森路透旗下IFR杂志周四报导，中国再保险公司和中金(CICC)已获香港交易所的上市委员会批准,这是香港IPO市场第四季度的首次公开发行。

IFR称，按惯例,获IPO批准后公司会启动销售,但中金公司和中国再保险均决定由于股票市场的波动,将在10月初香港国庆假期后再进行路演等上市工作。

此前IFR曾报导，中国再保险料在第四季上市，可能集资达20亿美元；中金公司IPO规模或最高10亿美元。

中国再保险表示，公司2014年净利成长61%，至55亿元人民币，营收成长14%，至778亿元人民币。