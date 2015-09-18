香港新股：中国再保险与中金公司IPO申请获批--IFR

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月18日 - 中国最大再保险企业--中国再保险(集团)与知名投行--中国国际金融股份有限公司向香港提交首次公开招股(IPO)申请已获批准，IPO总额高达30亿美元。
汤森路透旗下IFR杂志周四报导，中国再保险公司和中金(CICC)已获香港交易所的上市委员会批准,这是香港IPO市场第四季度的首次公开发行。
IFR称，按惯例,获IPO批准后公司会启动销售,但中金公司和中国再保险均决定由于股票市场的波动,将在10月初香港国庆假期后再进行路演等上市工作。
此前IFR曾报导，中国再保险料在第四季上市，可能集资达20亿美元；中金公司IPO规模或最高10亿美元。
中国再保险表示，公司2014年净利成长61%，至55亿元人民币，营收成长14%，至778亿元人民币。
中金向联交所提交的文件则显示，该公司于2014年度收入及其他收益为61.56亿元人民币；同期净利为11.19亿元，平均权益回报率15.1%。(完) (整理 赵红梅 ；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”