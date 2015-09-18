中国外汇：7月减持304亿美元美国国债，创2013年末以来最大单月减幅

路透上海9月18日 - 美国财政部最新数据显示，截止7月末中国持有美国国债12,408亿美元，较上月净减少304亿美元，创下2013年12月以来最大单月减幅，但仍保持着美国国债第一大持有国位置。

中国减持美国债的前次单月高点出现在2013年12月，当月净减持了478亿美元。

明细数据显示，7月中国共计净减持美国长期证券121.97亿美元。其中净减持长期国债138.67亿美元，净增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券26.83亿美元，净增持公司债1.28亿美元，净减持公司股票11.41亿美元。

另外，中国于8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率。消息公布后，人民币贬值压力骤起，对中国可能卖出美国国债增加美元流动性的猜测也有所增加。因此，8月份中国持有美国国债的变动情况更倍受关注。

为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准(SDDS)按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。

中国央行最新数据显示，8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元至3.557万亿美元，为连续第四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。7月外汇储备降幅为425亿美元。 (完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)