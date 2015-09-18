中国个股：国投电力拟定增募资至多90亿元，投向多个发电项目

路透上海9月18日 - 中国国投电力控股股份有限公司 周五公告称，将向包括控股股东在内的特定投资者非公开发行A股，募资至多90亿元人民币，将投向多个发电项目及补充流动资金；所有项目投产后，公司发电装机容量增幅将达近五成。

公告指出，本次非公开发行的股票数量不超过7.867亿股，发行价不低于11.44元/股，发行对象为包括控股股东国家开发投资公司和控股股东关联方协力发展基金在内的不超过10名特定投资者，且国投公司认购比例不低于本次实际发行股份总数的20%，协力发展基金认购比例不低于20%。

募集资金拟用于与下属控股子公司的股东进行同比例增资，投资于两河口水电站6×50万千瓦机组项目、杨房沟水电站4×37.5万千瓦机组项目、北疆发电厂二期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目等以及补充公司流动资金。

公司表示，本次募集资金投资项目建成投产后，将增加公司的控股装机容量1,250万千瓦，以截至6月30日公司拥有的控股装机容量2,587.1万千瓦为基础，增幅达到约48.32%。其中，公司新建募投项目为水电项目和百万机组的大型高效环保机组，募投项目投产后，公司百万机组占火电装机比重超过50%以上，进一步提升公司电源结构的合理性。

此外，如以6月30日公司资产、负债为计算基础（资产负债率75.24%），假设按照发行金额上限计算，则本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将下降约3.68个百分点。

国投电力因筹划非公开发行股票事项，自6月24日起停牌，停牌前收15.16元，公司已向上海证券交易所申请延期复牌，将不晚于2015年9月30日复牌。（完）

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