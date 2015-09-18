《汇市简讯》欧元/日圆脱离高位，因多头了结获利且美元/日圆下跌

0026GMT

* 欧元/日圆多头了结获利，因美元/日圆大跌

* 日本市场即将开始长假期，直到下周三

* 涌现一些因薪酬结算日(Gotobi)和长周末前的需求，但美元/日圆下滑是更大的影响因素

* 美联储的避险态度较预期更甚，不利于美元/日圆，但对欧元构成支撑

* 欧元/日圆初步支撑位在136.71，100小时移动均线切入位在136.16

(完)

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