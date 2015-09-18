《香港报摘》--经济日报9月18日

**头版头条**

--美联储经过两天会议后，维持标准利率于零至0.25厘区间不变。市场对消息感到兴奋，美股一度升至全日高位，惟其后倒跌。

**其他**

--股灾打乱中国监管层工作时间表，国际指数公司富时（FTSE）亚洲舵手白美兰称，与中证监的联合路演将推迟至明年初，监管层这时若面对投资者提问，“如果答不上或者不答，都不是件好事情。”

--与华润创业 及拥有合资“华润雪花”的SAB Miller公布，获全球最大啤酒商百威英博（AB InBev）提出收购意向。高盛认为，若合并案成事且百威保留与华润关系，将产生协同效应，为最有利华润的局面。

--招商局国际 、中远太平洋 公布，将与中投公司成立合资公司，收购土耳其第三大集装箱码头--Kumport码头股权，涉资约9.4亿美元，期望有助把握内地“一带一路”政策机会。

--从事婴幼儿营养品及护理用品的合生元 昨宣布，透过其间接附属公司，以76.7亿港元作价，收购维生素及营养补充品公司Swisse 83%股权，预计交易将于本月底完成。（完）

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