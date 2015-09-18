全球金市：金价有望结束三周连跌，因美联储维持利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美联储周四决议公布后，美元指数跌至三周低位，这对金价构成支撑。
然而，金价的释然性上涨可能不会持久，因为美联储本周按兵不动，只会加剧最终升息时机的不确定性。
多位股票和固定收益投资经理表示，美联储决定维持利率不变后，过去六周来曾搅得投资者不安的全球市场波动性看来要持续到深秋了。
周四进行的路透调查显示，华尔街多数顶级银行目前预测，美联储将会在12月开始升息。
来自亚洲的实货买需并未对金价提供很大支撑。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 孙国玉/王兴亚；审校 白云/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”