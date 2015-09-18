全球金市：金价有望结束三周连跌，因美联储维持利率不变

美联储周四决议公布后，美元指数跌至三周低位，这对金价构成支撑。

然而，金价的释然性上涨可能不会持久，因为美联储本周按兵不动，只会加剧最终升息时机的不确定性。

多位股票和固定收益投资经理表示，美联储决定维持利率不变后，过去六周来曾搅得投资者不安的全球市场波动性看来要持续到深秋了。