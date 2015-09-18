《交易视点》台债料受美国不升息影响较小，资金续松--元大宝来证

路透台北9月18日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，市场所瞩目的FOMC会议在昨晚落幕，FED在考量全球经济景气低迷、金融市场动荡及国内通膨不振之下，延后首次升息时间，但仍维持今年升息论调，公债殖利率应声下滑，短端二年下跌幅度最大，终场10年期公债收在2.2170%，较前一交易日下降了8.1基点。

美联储在昨日的FOMC利率决策会议决定不进行升息动作，主因仍在于全球经济不振，油价疲弱、及美元强势造成金融市场动荡及通膨低迷，使得市场将继续观注后续经济数据变化来判断升息时点，10月及12月各有一次FOMC会议，不排除美公债殖利率维持区间震荡格局等待下一次FOMC会议。