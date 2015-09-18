《交易视点》台债料受美国不升息影响较小，资金续松--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月18日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，市场所瞩目的FOMC会议在昨晚落幕，FED在考量全球经济景气低迷、金融市场动荡及国内通膨不振之下，延后首次升息时间，但仍维持今年升息论调，公债殖利率应声下滑，短端二年下跌幅度最大，终场10年期公债收在2.2170%，较前一交易日下降了8.1基点。
美联储在昨日的FOMC利率决策会议决定不进行升息动作，主因仍在于全球经济不振，油价疲弱、及美元强势造成金融市场动荡及通膨低迷，使得市场将继续观注后续经济数据变化来判断升息时点，10月及12月各有一次FOMC会议，不排除美公债殖利率维持区间震荡格局等待下一次FOMC会议。
台湾公债殖利率可能受到美国未进行升息程度较小，仍受至于未来国家经济走向及筹码因素，央行已成功引导市场利率下滑，创造资金宽松环境，期待央行再降息机率较低，预估主流券在挑战缺口之后可望吸引长线买盘进场，而本周十年券104/12期 成交区间在1.20%-1.30%，而五年券104/9期 则在0.80%-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”