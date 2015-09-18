中国票据市场：转贴利率略跌但情绪继续谨慎，季末临近调规模需求增多

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月18日 - 中国票据市场本周转贴利率稳中略降，六个月期纸票成交在3.60%附近，一年期电票在3.76%-3.80%左右。交易员称，季末将近，银行根据各自信贷额度等情况调整票据资产规模，方向并不一致，收票、出票均有；只是在谨慎配置情绪的主导下，后市料维持偏弱震荡。
“感觉这周本来应该会稳步上涨的，因为有大行收票，价格有点下，但幅度也不大；如果接下来大行不收的话，价格上行还是大概率事件，”上海一银行交易员表示。
上海另一银行交易员表示，足月国股价格在3.60%左右，较此前略有下行，电票在3.76%-3.80%之间，变化不大。成交方向上各机构不一致，有大行收票据回购，但价格偏高。
他认为，目前市场上流动性充裕，但银行在票据投放方面还是偏谨慎，美联储延迟加息后，人民币汇率不排除仍有波动，国内资产价格所受影响具有不确定性。下一步转贴利率预计还将维持震荡，无明确方向。
中国银行间市场周五主要回购利率 整体平稳，隔夜、七天利率窄幅波动，不过跨国庆假期的资金利率略有上行。交易员表示，国开、四大行近期融出稳定，机构平头寸压力不大，市场情况较上日变化有限；对于美联储宣布加息延后消息，资金面无直接反响。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”