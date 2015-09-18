中国票据市场：转贴利率略跌但情绪继续谨慎，季末临近调规模需求增多

路透上海9月18日 - 中国票据市场本周转贴利率稳中略降，六个月期纸票成交在3.60%附近，一年期电票在3.76%-3.80%左右。交易员称，季末将近，银行根据各自信贷额度等情况调整票据资产规模，方向并不一致，收票、出票均有；只是在谨慎配置情绪的主导下，后市料维持偏弱震荡。

“感觉这周本来应该会稳步上涨的，因为有大行收票，价格有点下，但幅度也不大；如果接下来大行不收的话，价格上行还是大概率事件，”上海一银行交易员表示。

上海另一银行交易员表示，足月国股价格在3.60%左右，较此前略有下行，电票在3.76%-3.80%之间，变化不大。成交方向上各机构不一致，有大行收票据回购，但价格偏高。

他认为，目前市场上流动性充裕，但银行在票据投放方面还是偏谨慎，美联储延迟加息后，人民币汇率不排除仍有波动，国内资产价格所受影响具有不确定性。下一步转贴利率预计还将维持震荡，无明确方向。

中国银行间市场周五主要回购利率 整体平稳，隔夜、七天利率窄幅波动，不过跨国庆假期的资金利率略有上行。交易员表示，国开、四大行近期融出稳定，机构平头寸压力不大，市场情况较上日变化有限；对于美联储宣布加息延后消息，资金面无直接反响。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价