中国货币市场：跨月利率略涨但资金稳势延续，美联储延后加息影响不大

路透上海9月18日 - 中国银行间市场周五主要回购利率 整体平稳，隔夜、七天利率窄幅波动，不过跨国庆假期的资金利率略有上行。交易员表示，国开、四大行近期融出稳定，机构平头寸压力不大，市场情况较上日变化有限；对于美联储宣布加息延后消息，资金面无直接反响。

“21天、1个月押信用的价格在3.1%、3.2%附近吧，今天21天利率蹦得高了点，但只要价格到位，还是很好借的；最近大行出的量还不错，就是隔夜有点小紧的感觉，”上海一券商交易员表示。

他并称，对于美联储暂不加息的消息，国内资金面并无直接反应，不过人民币贬值压力淡化应会利好境内流动性。

美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

海通证券宏观姜超、顾潇啸点评报告指出，从短期看，美联储加息延后降低了人民币贬值压力。从长期看，美国加息的纠结反映出其自身经济仍弱，因而本轮加息或是史上最弱的加息周期。而中国由于巨额顺差和相对高利率的支撑，人民币贬值空间相对有限，因而资金大规模流出非常态，而且央行有足够能力对冲，国内流动性无忧。

随着人民币汇率走势趋于稳定，资金面扰动逐步减缓，中国央行公开市场逆回购顺势缩量操作，本周转为净回笼1,400亿元人民币。分析人士指出，短期流动性回归平稳偏宽局面，逆回购大量投放必要性降低，逾千亿资金回笼对市场影响亦相对有限。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8729 1.8760 -0.31

七天 2.3769 2.3660 +1.09

14天 2.6271 2.6300 -0.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9300 2.5100 -58.00

七天 1.7350 1.6200 +11.50

14天 2.5600 2.6300 -7.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8700 +1.00

七天 2.4000 2.3700 +3.00

14天 2.6200 2.5300 +9.00

Shibor

其中:隔夜 1.9000 1.8990 +0.10

七天 2.3900 2.3910 -0.10

三个月 3.1355 3.1268 +0.87