《香港报摘》--信报9月18日

**头版头条**

--美国联储局经过两天讨论后，最终还是决定按兵不动。不过，联储局仍预测今年内会加息一次，暗示零息难以再拖延一段时间，让市场做好快加息的准备。

**其他**

--长江基建 于上周二（8日）提出换股计划，把电能实业 合并到长建之内，合并建议要得到75%以上电能独立股东支持，以及少于10%独立股东反对才能通过。长建及电能近期就罕有地根据《证券及期货条例》进行股份权益调查，向金融机构查询持仓资料。

--滴滴快的宣布，向美国召车应用软件商Lyft投资1亿美元（约7.8亿港元）。Lyft是Uber在美国最大的竞争对手，由Logan Green和John Zimmer于2012年创建。

--有「女股神」之称的西京投资主席刘央惹上官非，内地传媒博闻社引述消息人士称，刘央在过去15至20年内，藉基金形式为内地多个贪官家族理财清洗黑钱，总额高达200亿元人民币，当中涉及令计划家族等落马官员。

--腾讯 近期积极发展电影业务，继成立企鹅影业后不足一星期，再宣布成立「腾讯影业」充分利用持有的IP（即知识产权），冀打造「粉丝经济」，完善「泛娱乐」的布局。 （完）

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