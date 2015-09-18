金属期市：美元下跌提振伦敦期铜，此前美联储维持利率不变

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

智利国家铜业公司(Codelco) 和Antofagasta PLC 周四表示，他们在智利的两大铜矿在恢复运作。之前智利发生8.3%级地震。

美国一铝业机构要求联邦当局展开调查，指控中国铝生产商对出口品描述不当，并充斥美国市场，推低全球价格。(完)

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