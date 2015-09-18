券商观点：美国史上最弱加息周期，人民币贬值压力下降国内流动性无忧--海通

路透北京9月18日 - 针对9月美联储议息会议，海通证券宏观姜超、顾潇啸点评报告认为，这是美国史上最弱加息周期，人民币贬值压力下降，国内流动性无忧。

报告称，从短期看，美联储加息延后降低了人民币贬值压力。从长期看，美国加息的纠结反映出其自身经济仍弱，因而本轮加息或是史上最弱的加息周期。

而中国由于巨额顺差和相对高利率的支撑，人民币贬值空间相对有限，因而资金大规模流出非常态，而且央行有足够能力对冲，国内流动性无忧。

美联储决议声明称，维持基准利率在0-0.25%不变。

以下为该报告的观点全文：

美联储9月FOMC会议以9-1的票数通过，声明维持利率不变。在干巴巴的纪要语言中，明显这次对系统性风险颇为担心，将外围因素纳入考量范畴。耶伦会后称，主要关注的是中国和新兴市场风险及溢出效应。

美联储官员们对利率预测的散点图是市场关注的焦点。本次会议下调2015年年底联邦基金利率预期至0.375%，意味着年内可能有一个25bp的加息。耶伦称如果10月加息，将举行特别记者会。

在本次经济预测概要中，美联储下调近三年的核心通胀率预期引人注目。对美联储而言，零利率和巨大的资产负债表给予他们充分的手段来控制通胀风险，但是如果一旦不慎因为过早加息而导致经济再次掉头下降，再次重新降息甚至启动QE则会成为不能承受之重。2011年欧央行在经济未稳之时就贸然加息，最后不得不大幅降息至负利率甚至启动QE就是前车之鉴。

因此，这意味着美国国债的收益率未来上行风险有限。如果美联储加息推迟，或者一次性加息之后进入长期政策观察窗口，美元指数可能会进入震荡期，进而缓解新兴市场货币贬值压力，而黄金可能会有表现的机会。

昨晚，国内许多朋友都为耶伦而失眠，很大一部分原因在于人民币汇率。最近也经常听说换美元的N种姿势。许多人认为人民币贬值，要保家当，分散风险。事实上，除非你是超人，家财亿亿计，生意满全球，否则必要性很小。个人财富的流动性很低，交易、币种改变的频率也不高，持有时间完全可以覆盖掉汇率的波动周期。当然，如果具备神一样的高抛低吸技术，另当别论。

美国史上最弱加息周期，人民币贬值压力下降，国内流动性无忧。从短期看，美联储加息延后降低了人民币贬值压力。从长期看，美国加息的纠结反映出其自身经济仍弱，因而本轮加息或是史上最弱的加息周期。而中国由于巨额顺差和相对高利率的支撑，人民币贬值空间相对有限，因而资金大规模流出非常态，而且央行有足够能力对冲，国内流动性无忧。

会议纪要指出要密切关注海外局势的演变，而对于近期全球经济和金融局势可能在一定程度上限制经济活动（Recent global economicand financial developments may restrain economic activity somewhat），或给短期通胀率造成进一步的下行压力。

耶伦在会后指出，开始加息的时机将取决于一系列经济和金融指标，首次加息的具体时间远没有整体加息路径来得重要。

这次选择按兵不动，在一定程度上给市场提供暂时的喘息机会，有助于提振投资者情绪；而美元短期承压也会减缓新兴市场货币的贬值压力。但期望出现超越前期高点的新一轮上涨并不现实，因为不确定因素仍然没有消散，而且随时可能卷土重来。

客观的说，对于市场重要的，不仅有第一次加息的时机，之后加息的频率与力度也很重要。而加息的路线图恐怕联储目前本身也不清楚，因为内需复苏并不均衡，外在因素也难以测料。

在本次经济预测概要中，美联储下调近三年的核心通胀率预期引人注目。鉴于原油和商品市场出现非常重大的下行压力，如果未来又没有看到广泛背景的物价上升，即便年内有1次加息，而没有快速的核心通胀上升，美联储可能也会进入半年以上的政策观察期，连续加息的可能性微乎其微。

从短期看，美联储加息延后降低了人民币贬值压力。从长期看，美国加息的纠结反映出其自身经济仍弱，因而本轮加息或是史上最弱的加息周期。而中国由于巨额顺差和相对高利率的支撑，人民币贬值空间相对有限，因而资金大规模流出非常态，而且央行有足够能力对冲，国内流动性无忧。