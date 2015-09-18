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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 09:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，此前一度重挫至119.65

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* 美元/日圆一度重挫，119.80下方的停止单被触发

* 目前可能会守住119.65低点，但仍偏于下滑，受美联储因素影响

* 9月15日所及低点119.40是下道支撑位

* 接下来的支撑点位在119.00，118.50可提供更好支撑

* 美联储会议后美债收益率下滑，以及日股疲弱料继续施压

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)

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