国际油市：美国原油价格下滑，OPEC继续追求市场份额

石油输出国组织(OPEC)关键产油国——科威特周四称，油市会自我平衡，但“我们需要保持耐心”。 该言论意味着支持OPEC在油价下降背景下实行的保护市场份额的政策。

OPEC消息人士也证实以上观点，称其预计每桶油价一年上涨不过5美元，到2020年或达到80美元；非OPEC石油产出增长放缓并不足以消化当前的多余石油供应。

尽管美联储将利率维持在历史低点，油价依然下跌。

分析师认为，美元疲软或将为油价提供部分支撑，因为对于使用其他货币的国家而言，以美元计价的原油价格会变得便宜一些。

“在美联储维持利率不变以及美元疲软的情况下，大宗商品市场应会再获支撑，”澳新银行称。

部分交易商则不赞同。“比起美元走软的影响，美联储维持利率不变的背后原因更加让我们感到不安。美联储之所以维持利率不变，是因为顾虑全球经济健康状况，这让我们担心全球石油需求，”一原油交易商如是说。(完)

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