国际油市：美国原油价格下滑，OPEC继续追求市场份额

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
石油输出国组织(OPEC)关键产油国——科威特周四称，油市会自我平衡，但“我们需要保持耐心”。 该言论意味着支持OPEC在油价下降背景下实行的保护市场份额的政策。
OPEC消息人士也证实以上观点，称其预计每桶油价一年上涨不过5美元，到2020年或达到80美元；非OPEC石油产出增长放缓并不足以消化当前的多余石油供应。
尽管美联储将利率维持在历史低点，油价依然下跌。
分析师认为，美元疲软或将为油价提供部分支撑，因为对于使用其他货币的国家而言，以美元计价的原油价格会变得便宜一些。
“在美联储维持利率不变以及美元疲软的情况下，大宗商品市场应会再获支撑，”澳新银行称。
部分交易商则不赞同。“比起美元走软的影响，美联储维持利率不变的背后原因更加让我们感到不安。美联储之所以维持利率不变，是因为顾虑全球经济健康状况，这让我们担心全球石油需求，”一原油交易商如是说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/孙国玉；审校 张若琪/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”