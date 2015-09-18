美国利率：美联储年内将以“力度最小的收紧”方式升息--埃里安

路透纽约9月17日 - 德国安联 首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定维持利率不变，说明决策层不愿让脆弱的国际金融市场雪上加霜。

美联储按兵不动，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

“美联储暂缓升息的决定表明，其对全球金融局势影响美国、并削弱美国经济复苏的担忧程度，”埃里安对路透称。“他们不愿加剧国际金融市场的脆弱情形，并希望限制(国际金融局势)对美国经济的负面影响。”

埃里安指出，他认为美联储将在今年某个时候升息“配合其他手段，令市场预期美联储将实施历史上力度最小的政策紧缩。”