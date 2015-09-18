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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 10:09 BJT

更新版 1-日本央行：审议委员认同新兴经济体长期将复苏--会议记录

日本央行自去年10月扩大刺激计划后便一直维持货币政策不变。

根据会议记录，他们重申，不是油价下跌本身对管理货币政策至关重要，而是油价下跌对整体通胀趋势的影响。

由于油价跌势再起，加上民间消费迟滞，通胀几近停滞，这更加令人质疑日本央行能否在明年9月左右达到其2%的通胀率目标。

日本央行乐观的经济评估亦面临风险，因新兴市场需求走弱冲击出口和产出，进而使得经济从4-6月萎缩中只会温和反弹的可能性升高。

委员们在8月会议上维持其乐观看法不变，称日本产出和出口疲弱只是暂时现象。会议记录表示，他们并同意，民间消费将走出主要因天气不利而疲弱的情况。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 龚芳/李爽)

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