中国个股：勤上光电拟1亿美元投资飞利浦流明，间接持股后者6.15%股权

路透上海9月18日 - 中国LED（发光二极管）照明设备制造商--东莞勤上光电股份有限公司 周五称，拟出资1亿美元参与投资飞利浦 分拆的Lumileds公司(飞利浦流明)，收购完成后，勤上光电将间接持有飞利浦流明6.15%的股权。

公告指出，公司为扩大主营业务生产规模和延伸产业链为目的，计划通过变更其他项目剩余全部资金、剩余全部超募资金以及部分流动资金对飞利浦流明间接投资1亿美元。

勤上光电与天津知信投资管理有限公司合资成立上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)，勤上光电出资1亿美元作为LP(有限合伙人)，天津知信投资作为普通合伙人管理基金，通过认购金沙江-飞利浦基金1亿美元收购标的公司飞利浦流明6.15%股份。而金沙江-飞利浦基金以总交易价格13.82亿美元占80.1%飞利浦流明的股权。

公司表示，勤上光电通过入股飞利浦流明项目将完成上游芯片、中游封装和下游照明应用的全产业链整合，加强公司在LED行业的话语权。同时项目将提升企业同国际芯片厂商争夺海外客户市场的能力。

而对于飞利浦流明来说，有利于其将较大份额的生产转向中国，帮助其进入中国新生及现有市场，加快销售额的快速增长。

2014年全球LED企业销售收入排名中，飞利浦流明居于第二位，营业收入达20.17亿美元，同比增速超过40%。而以2014年营业收入计算，勤上光电为9.3亿元人民币，在中国LED企业中居第七位。

勤上光电因筹划涉及重大资产重组事项，自8月31日起停牌，停牌前收报15.33元。（完）

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