《香港报摘》--其他报纸重要消息9月18日

**明报**

--市场担心本港人民币存款总额，因人民币贬值关系而继续萎缩，但花旗集团香港及澳门区行长卢韦柏相信，市场基本上已预期IMF将于11月宣布将人民币纳入SDR，料存款总额不会大跌，将维持在9,000亿以上。

**星岛日报**

--花旗香港及澳门区行长卢韦柏称，监管机构过去几年实施多重审慎措施，香港银行体系十分健全，有能力承受资金流走带来的冲击，认为下一波潜在危机，可能是来自油价及商品出口国衍生的问题。

**苹果日报**

--继穆迪早前调低中信证券 评级之后，另一评级机构标准普尔亦因中信证券有高层接受调查，故此将中信证券及中信证券国际列入负面监察名单。

**东方日报**

--再有新股向港交所 递交上市申请，薄铝箔制造商厦顺控股及浙江嘉兴市的建筑公司巨匠建设已经递交上市申请。厦顺控股保荐人为摩根大通，而巨匠建设的保荐人则为国泰君安。

**文汇报**

--媒体报导称，摩根大通机构经纪业务部门本周向对冲基金等客户发送的电邮显示，公司停止了在「沪港通」安排下的合成沽空股票产品。两名匿名知情人士表示，瑞信也削减了可以合成沽空「沪港通」股票的产品。（完）

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