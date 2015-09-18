芝加哥期市：小麦期货止跌上涨，但供应充裕限制涨幅

美国农业部发布的一周出口销售报告显示需求迟滞，令谷物与油籽进一步承压。玉米和小麦销售状况落后于达到农业部2015/16销售年度出口预估所需的速度。

美国农业部公布，9月10日止当周出口销售91.2万吨大豆，处于行业预估区间的低端，但快于政府的年度出口预估。

中粮期货一名资深经纪商在一次会议上表示，中国2015/16年度的玉米干酒糟(DDG)进口量可能下滑13%至450万吨。

加拿大小麦和油菜籽作物产量似乎高于今年夏季稍早时的预期，不过仍可能低于上一年度。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 482.25 0.75 +0.16% -1.23% 493.40 51

CBOT玉米 380.75 1.00 +0.26% -1.36% 377.57 60

CBOT大豆 884.00 -0.50 -0.06% -0.37% 895.86 36

CBOT稻米 $12.87 -$0.03 -0.23% +0.00% $12.20 75

美国原油 $46.69 -$0.21 -0.45% -0.98% $43.81 56

汇率

欧元/美元 $1.141 -$0.003 -0.25% +1.04%

美元/澳元 0.718 0.001 +0.18% -0.18%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/徐文焰；审校 李爽/王兴亚)