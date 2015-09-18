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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 09:29 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月18日

路透香港9月18日 - 
 路透香港9月18日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7501港元      )
                                                                                                                                                                                                              
 美股道琼工业指数周四收低-65.21,或-0.39%,报16674.74点.因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持利率不变，承                                                                                                
 认担忧疲弱的全球经济。                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                         
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                            
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        
 中海油                       111.330   -2.56      58716             8.628      -0.71                                                                                                                         
 中国铝业                       8.530   -2.51      20502             2.644       0.55                                                                                                                         
 中国移动                      59.280   -2.28     193864            91.885       0.15                                                                                                                         
 中国人寿                      18.260   -0.44     137194            28.303      -0.34                                                                                                                         
 中石油                        75.620   -1.57      40070             5.861       0.18                                                                                                                         
 中石化                        68.320   -0.97      42647             5.295       0.28                                                                                                                         
 汇丰控股            <HSBC.K   39.020   -2.08    2448326            60.482      -0.93                                                                                                                         
 中电信                        51.930   -3.22      17093             4.025       0.87                                                                                                                         
 中国联通                      13.290   -2.99     192664            10.300       1.18                                                                                                                         
 兖州煤业                       5.050    2.43      28639             3.914      -0.16                                                                                                                         
 华能国际                      46.340   -1.49      10316             8.978       0.88                                                                                                                         
 南方航空                      34.700    0.29       9843             5.379       0.91                                                                                                                         
 东方航空                      29.380   -2.52      20627             4.554       3.26                                                                                                                         
 中芯国际                       4.560   -2.98       2812             0.707      -1.83                                                                                                                         
 （完）

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