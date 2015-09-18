《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月18日

路透香港9月18日 - 路透香港9月18日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7501港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-65.21,或-0.39%,报16674.74点.因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持利率不变，承 认担忧疲弱的全球经济。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 111.330 -2.56 58716 8.628 -0.71 中国铝业 8.530 -2.51 20502 2.644 0.55 中国移动 59.280 -2.28 193864 91.885 0.15 中国人寿 18.260 -0.44 137194 28.303 -0.34 中石油 75.620 -1.57 40070 5.861 0.18 中石化 68.320 -0.97 42647 5.295 0.28 汇丰控股 <HSBC.K 39.020 -2.08 2448326 60.482 -0.93 中电信 51.930 -3.22 17093 4.025 0.87 中国联通 13.290 -2.99 192664 10.300 1.18 兖州煤业 5.050 2.43 28639 3.914 -0.16 华能国际 46.340 -1.49 10316 8.978 0.88 南方航空 34.700 0.29 9843 5.379 0.91 东方航空 29.380 -2.52 20627 4.554 3.26 中芯国际 4.560 -2.98 2812 0.707 -1.83 （完）