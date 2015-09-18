国际油市：OPEC预计油价到2020年将回归每桶80美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月17日 - 据来自石油输出国组织(OPEC)的消息人士称，OPEC预测专员预计，未来油价一年涨幅不会超过每桶5美元，到2020年或达到80美元；非OPEC国家的石油产出增长放缓并不足以消化当前过剩的石油供应。
据消息人士称，以上数字来源于更新版的中期策略报告。本周OPEC代表在维也纳讨论了上述报告，该报告尚未获得所有OPEC部长的认可。
报告预计，到2017年非OPEC国家的石油日供应量将达到5,820万桶，较前次预期减少了大约100万桶。
这实际上意味着OPEC每天将不得不向全球多供应100万桶石油，这对OPEC来说是好事。OPEC去年决定不采用减产的办法来支撑油价，而是开始增加产量以同竞争对手争夺市场份额。(完) (编译 孙国玉；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”