国际油市：OPEC预计油价到2020年将回归每桶80美元

路透9月17日 - 据来自石油输出国组织(OPEC)的消息人士称，OPEC预测专员预计，未来油价一年涨幅不会超过每桶5美元，到2020年或达到80美元；非OPEC国家的石油产出增长放缓并不足以消化当前过剩的石油供应。

据消息人士称，以上数字来源于更新版的中期策略报告。本周OPEC代表在维也纳讨论了上述报告，该报告尚未获得所有OPEC部长的认可。

报告预计，到2017年非OPEC国家的石油日供应量将达到5,820万桶，较前次预期减少了大约100万桶。