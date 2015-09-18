香港金融：美联储暂不加息令香港楼市走势很不明朗--金管局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月18日 - 香港金融管理局总裁陈德霖周五称，美国联储局暂不加息令香港楼市走势很不明朗，当局会留意，若有需要会推措施，以稳定银行体系。市民在作出置业决定时，要考虑超低利率不会长期存在。
陈德霖称，今次美联储未加息不等于超低利率环境会持续，亦不代表联储局拖至很迟才加息。他指，金融市场近期回稳，联储局迟些或会认为加息条件已成熟。
他提醒香港市民在作出置业决定时，需要量力而为，避免利率市场化时，产生财务问题。
陈德霖表示，联储局决定不加息，涉及很多因素及条件，但议息声明亦提到接近加息条件，今次没加息不代表加息时间会大幅押后，若联储局加息，金管局亦会相应调整贴现率。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”