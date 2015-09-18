台湾股市：微跌，此前美联储维持利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月18日 - 台湾股市周五下跌，有少许追随周边其他市场走势的倾向，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持主要利率不变。
0138 GMT，台股加权股价指数 跌0.2%至8,425.94点，上日收涨1.35%至8,445.5点。
围绕全球经济增长以及美国温和通胀的担忧促使美联储周四维持隔夜利率不变。美联储利率动向受到新兴市场密切关注。
电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数 跌0.8%。
半导体类指数 跌0.27%，但通讯和互联网类指数 涨0.42%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”