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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 09:57 BJT

台湾股市：微跌，此前美联储维持利率不变

路透台北9月18日 - 台湾股市周五下跌，有少许追随周边其他市场走势的倾向，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持主要利率不变。

0138 GMT，台股加权股价指数 跌0.2%至8,425.94点，上日收涨1.35%至8,445.5点。

围绕全球经济增长以及美国温和通胀的担忧促使美联储周四维持隔夜利率不变。美联储利率动向受到新兴市场密切关注。

电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数 跌0.8%。

半导体类指数 跌0.27%，但通讯和互联网类指数 涨0.42%。(完)

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