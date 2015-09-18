港报社评：中美合建高铁，回报高变数大--经济日报9月18日

中方透露国家主席习近平下周访美期间，中美企业将达协议在美国建高铁。铁路作为美国梦象征，中资参建极为敏感，事成将为中国带来明显政经利益，惟其将遇上的阻力恐难小觑。

铁路显美国梦 华参建政经两得

习近平将在下周二展开访美行程，中央财经领导小组办公室昨召开吹风会，透露由多家大型国企合组成财团，将与一家美国私企达成协议，兴建由洛杉矶至拉斯维加斯高铁，总投资额预计达127亿美元，将在明年9月动工。此项目惹外界注目，除因投资额庞大，更因项目极度敏感。

对美国而言，铁路极具象征意义，因美国立国之初，铁路系统已是美国的经济、物流、人流大动脉，铁路发展史与美国国力崛起的历程密不可分，百多年来更承载着一代又一代美国人的「美国梦」。故中资企业若打入美国铁路市场，参建高铁，对中国的政治与经济得益将极大。

从政治层面上看，北京对中美关系发展的期望，是在管控分歧之余，更应着力扩大彼此利益的交滙点，以巩固你中有我、我中有你的良性互动格局。若美国今次愿敞开门户，连极敏感的高铁亦让中资企业参建，将是中美互信增强，合作再上台阶的讯号。

经济层面方面，中方一直盼透过向全球输出高铁技术，为内地高新技术产业发展注入新动力，助经济升级转型。若中国高铁能打开美国市场，成为落户西方发达国的首例，将显示高铁技术获国际认可，可与日本、德国等高铁强国比肩，并藉「美国高铁中国制造」的招牌，提升中国高铁的国际竞争力。

选战在即添变数 肥肉势惹争逐

然而，正因参建美国高铁政经意义重大，合作最终能否成事，变数恐怕不少。其一，政治上，不少美国民众对中国威胁，忌惮仍深，尤其明年将是美国总统大选年，各路参选人皆将枪口对准中国，中美高铁合作会否成美国选战磨心，遭遇政治阻挠，殊难逆料。

其二，因高铁涉巨大投资，为各国眼中经济肥肉，势开出各种优厚条件抢亲，如日本近年便大打弱日圆、超低息日圆贷款牌争夺国际高铁合约，力阻中资以至其他国家中标。近年中国输出高铁便屡屡碰壁，如墨西哥高铁合约得而复失、参与印尼高铁项目投标被推倒重来，以至泰国高铁项目遭日资瓜分等。

中美高铁合作，现仅中方单方面放风，不少细节尚待厘清，能否落实变数不少。惟中资企业若能一仗功成，排除万难在美国站稳阵脚，将是中国经济升级，以至打开外交新局的里程碑。

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