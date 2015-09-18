港报社评：经济下行面对老问题，乏新产业少回旋空间--明报9月18日

贸易发展局公布本港今年第三季出口信心指数，跌至2012年第四季以来新低，与上季比较跌幅接近两成，说明出口不仅持续恶化，而且有加剧转坏之势。目前环球经济波动，美国加息在即和中国经济放缓，本港无可避免受到影响。不过，在经济周期踏入下行轨道的时候，再次揭示本港经济因为缺乏新产业和新增长点，没有回旋空间。这是老问题，期望社会上有更多人认识到问题的严重，利用好香港的特殊优势，为经济发展增添动力。

今年出口或零增长，广东转型已享成果

中国经济放缓，出口已经持续下跌几个月，8月按年再跌6.1%；欧美经济阴晴不定，需求微弱，中国不可能独善其身。所以，出口锐减与整体经济放缓，完全在意料之中。香港经济对内地的依存度高，荣衰关系密切，最新出口信心指数由第二季的46.8急挫至第三季的37.1，贸发局预期今年第四季或有改善，但是难望显着反弹。

因此，预期今年出口有增长的机会不大，出现零增长不至于倒退已是乐观估计。另外，本港经济对出口依赖程度甚高，货物和服务经本港出口和进口的贸易总额约达GDP的4.4倍，政府上月把经济增长预测由原来的1%至3%修订为2%至3%，现在出口急速萎缩，会否拖累GDP增幅跌破2%，值得留意。

内地经济现况，有人形容此乃改革开放30多年以来最严峻。即使如此，总理李克强对今年中国经济维持GDP增长7%左右，仍然深具信心。国际货币基金组织（IMF）预期今年中国的GDP为6.8%，这在环球经济不景、金融市场波动之际，能够保持如此增长率诚属难得，反映中国经济的调适能力十分强横。事实上，内地近年推行结构改革，经济转型，由消费和服务业带动经济，已经取得一定效果；例如服务业占GDP比重接近50%，最值得注意的是高技术产业增加值比重已经超过10%，显示中国经济新增长点渐见苗头。

本港与广东有合作机制，近期有内地经济学者指出，在现代产业中，广东高技术制造业增加值比重已经超过25%，先进制造业增加值比重也占一半多，而现代服务业增加值占第三产业比重更达58.4%以上。全省进出口贸易中，加工贸易比重从74.2%下降为48.3%，高新技术产品贸易比重则从20.8%上升为39.4%。这显示广东经济已从过度依赖投资和出口拉动增长，到由科技创新引导增长的升级阶段，出现由创新驱动的经济转型。

广东在中国改革开放一直担任排头兵的角色，现在转型取得显着成果，而全国整体经济也已经启动向中高端发展。以中国这个庞大经济体，转型绝非易事，过渡期出现困难与阵痛是必然现象，现在内地部分传统产业叫苦连天，正是这种转折时期的写照。广东与国家经济转型有一个共同点：就是靠创新和高技术产业，打造新增长点。反观香港，这些年来在这些方面的调整交白卷，自然颗粒无收。

藉创科带动新增长，强化金融业深广度

上世纪90年代开始，本港与深圳大约同时提出要发展创新科技，但是20多年之后，深圳成为全国高新科技产业重镇，人才荟萃，本港则远远落后。据知明年公布有关经济数据时，深圳的生产总值将会超越香港，这是归功于高新科技的飞跃发展。本港需要经济新增长点，而新产业之冒起离不开科技，因此推动创新科技打造新产业已经刻不容缓。可是，目前成立创新及科技局，却因为政治因素仍然陷于泥淖之中。期望少数立法会议员勿再斗气，在立法会复会后尽快通过成立创新及科技局的拨款，让香港有机会寻求为经济转型注入动力。

内地亟需发展现代服务业，而本港法治完善，已经与国际接轨等优势明显，对内地相关企业来说是一个理想平台；只要做好对接，可为本港带来庞大商机。另外，传统优势的金融业，除了要掌握好人民币业务，还须利用内地的政策开拓商机。例如「一带一路」是中国增强与贸易伙伴经贸关系的大政策，而「丝路基金」与亚洲基础设施投资银行的成立，是「一带一路」的配套机制和平台，其中涉及融资等业务，本港应该争取担当部分角色，包括发行相关债券等，以强化本港作为国际金融中心的广度和深度。

以香港条件，就应对经济周期可回旋的空间无法与内地相比，不过有一点十分重要，逾乎本港力所能及的因素，例如美国加息等，虽然毫无办法，但是本港可以控制的是做对做好，那就可以增强应对经济周期的能力。香港已经蹉跎太久了，地球村竞逐激烈，落后就意味着淘汰；环视周边国家和地区的发展，香港已经开始滞后，必须尽快发力，急起直追。

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