港报社评：坚持行政主导，确保高效管治--文汇报9月18日

中联办主任张晓明日前在解读香港政治体制特点时强调指出，香港政治体制的「行政主导大原则、大方向不能出现偏差」。因为，坚持行政主导符合「一国两制」方针和基本法的规定，有利于政府决策和施政的高效能，有利于香港在激烈的国际竞争中保持竞争力，有利于兼顾社会各阶层的利益，保持繁荣稳定。

张晓明这番话，点出了香港坚持行政主导这个大原则和大方向的必要性及重要意义。具体概括来说，坚持行政主导，就是要反对少数政客为了其一党一己之私，滥用立法会议员的权力，动辄以「拉布」、「不合作」等手段，破坏行政主导、阻扰政府施政、拖慢发展进程，确保特区政府能够依法施政，实施对香港的高效管治。

香港目前实行的行政主导政治体制，并不是从天上掉下来的，而是在过去港英政治体制的基础上演化和改造而来的，吸取了香港历史上成功的一些合理因素。客观来说，香港之所以能够由一百多年前的一条小渔村，发展成为国际著名的金融及商贸中心，除了特殊历史环境、所处经济地理区位独特、港人勤劳智慧等因素外，过去实行的集中而高效的管治体制，也发挥了特定的作用。

因此，在确定香港特区政治体制时，废弃了港英殖民统治时期港督大权独揽的糟粕，增加了许多民主和自治的新元素，更保留了过去行政主导体制的合理部分，从而形成了现在以行政长官为核心、行政权与立法权互相制约、互相配合、司法独立的崭新而独有的体制。

按照这种设计，特区政府虽然在立法会内没有议席，也没有什么「政府党」的「铁票」，但基本法明确规定了政府拥有绝大部分的立法创议权，行政长官更有提出某些提案的专属权，立法会主要的职责，就是要审议、通过政府提交的法案以及监督政府。

换言之，立法会的主要职责和权力就是审议政府法案，通过修订、补充、完善乃至否决，配合政府施政，同时实现对政府的监督。在这个过程之中，议员当然可以提出不同的意见，政府对议员的意见也应该给予高度重视。但是，立法会审议的目的，不应是为了反对而反对，更不应以议员权力故意阻挠法案通过。否则，就是偏离了基本法规定的行政主导的立法原意和有关政制设计。

过去一段时期，行政与立法关系出现了不少不和谐现象，究其原因，是部分议员对行政主导原则出现了理解上的偏差，过分强调了「制约」而忽略了「配合」。部分存有一党一己利益考虑的议员，更把立法会这个庄严的议事堂，变成了干扰破坏政府施政、阻碍香港社会发展的阵地。他们动辄用拉布等拖延手法，令政府提出的法案迟迟不能通过，许多发展经济、改善民生的措施无法落实；更有甚者，是将基本法赋予的制约职能和权力，变成其蛊惑人心、谋取政党利益或个人选票的工具。这是对立法会议员神圣职权的扭曲。

因此，张晓明主任在香港进入「后政改时期」的重要阶段，强调要正确认识香港特区政治体制的特点，不能偏离行政主导的大原则和大方向，既具有针对性，更有重要的现实意义。他所提出的，正是今后香港社会如何确保继续发展的重大问题，全社会都有必要进行深入的思考，全面准确理解和把握香港的行政主导政治体制，能够分辨哪些行为是「制约」，哪些行为是「要挟」，哪些行为是「有破坏无建设」。明辨是非，就有正气，祸港行为就没有市场，高效管治就能够顺利推进。

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